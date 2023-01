Gazzetta – La corsa al titolo dipende dal Napoli: i precedenti sono di buon auspicio

Il Napoli ha un vantaggio di nove punti sulla seconda in classifica e di dieci sulle terze.

Un bottino importante e salvaguardabile per la lotta scudetto in cui gli azzurri sono assolutamente favoriti. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nessuna squadra avrebbe perso così tanti punti dalla fine del girone d’andata alla fine del campionato. Il resoconto della Rosea qui, secondo cui tutto sarebbe nelle mani del Napoli e di Spalletti: “Nell’era dei tre punti (dal 1994-95) non è mai successo che una squadra abbia dilapidato nove lunghezze a fine girone d’ andata. Il caso più recente nel 2018-19: la Juve era a +9 sul Napoli, vinse lo scudetto allungando a +11. Stesso distacco a metà 2006-07 tra Inter e Roma: i 9 punti diventarono addirittura 22 all’ ultima giornata. Il Napoli di Spalletti sta viaggiando a un ritmo irresistibile, 47 punti in 18 giornate: vincendo la prossima a Salerno (chissà contro quale Salernitana) il bottino salirebbe a 50, con una proiezione di 100 punti a fine campionato. Soltanto la Juve di Conte ne ha fatti di più (102) nel 2013-14”.