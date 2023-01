Il Napoli sta per iniziare il suo cammino in Coppa Italia e le probabilità di arrivare fino in fondo alla competizione sono per lo più alte.

Domani, alle ore 21:00 (stadio Maradona), la squadra azzurra affronterà la Cremonese e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Spalletti ha chiesto alla squadra massimo impegno per portare a casa il risultato.

Il tecnico toscano vuole vincere il trofeo e, di certo, non si farà sfuggire l’occasione.