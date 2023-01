Napoli e Spalletti al lavoro per il nuovo matrimonio: azzurri al lavoro per blindare il tecnico sino al 2025!

“La Grande Bellezza non tramonterà, fra Napoli e Luciano nuove nozze in vista”. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola così sul matrimonio tra l’allenatore del Napoli e il club partenopeo, destinato a concretizzarsi entro il mese di aprile. Nel contratto attuale dell’ex Roma e Inter è presente una clausola che permetterebbe il prolungamento per un anno, ma il Napoli è a lavoro per allungare l’opzione almeno a due, per dare continuità ad un progetto che quest’anno sembra possa finalmente dare i suoi frutti.

“Con queste premesse, pare quasi scontato che il progetto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Spalletti scivoli in avanti nel tempo, scrive la Rosea, confermando la volonta degli azzurri di proseguire il rapporto con il tecnico di Certaldo. Il contratto del tecnico scadrà a fine stagione, così come quello del d.g. Giuntoli e, su queste basi, ad aprile il nuovo matrimonio dovrebbe essere santificato.

L’opzione di rinnovo unilaterale è in favore del Napoli, ma il club vorrebbe esercitarla assieme al tecnico, che vedrà anche lievitare lo stipendio. Oggi è di 2,5 milioni e circa un milione di bonus, perciò fra premio scudetto (circa 700mila euro) e quelli legati ai vari passaggi dei turni in Champions l’allenatore andrà a guadagnare ben più di 3 milioni. Il desiderio del Napoli è di continuare il progetto almeno fino al 2025, magari con la formula 2024 più uno, oppure 2025 più uno, sempre con la clausola unilaterale a favore della società. Tutto questo perché Spalletti ha sempre detto di preferire di ragionare anno per anno”.