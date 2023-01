Kvaratskhelia devastante! Sontuoso l’assist del 4-1. Le pagelle dei quotidiani

Prestazione impeccabile, un gol per sbloccarsi e due assist per deliziare i propri compagni. Kvaratskhelia è stata una meraviglia, il valore aggiunto del Napoli ed un pericolo costante per la difesa della Juve, messa a ferro e fuoco dai suoi colpi da fuoriclasse. La Gazzetta dello Sport dà 7,5. E meno male che non era più quello pre-sosta, Forse meno adrenalinico, ma sempre tremendamente efficace: c’è su tutti i gol, uno è proprio suo. E il cross del 4-1 è poesia. Il Corriere dello Sport dà 8. Comincia subito ad aiutare Osimhen: mezza rovesciata volante, respinta di Szczesny, gol di testa di Victor che poco dopo ricambia il favore. L’assetto della difesa juventina gli facilita la vita anche perché, come capita nel momento del gol, il raddoppio di Chiesa non c’è proprio. Tanto per gradire, assist anche per il 4-1 del suo amico nigeriano. E menomale che era appannato. Anche Il Mattino dà 8: Chiesa lascia libertà e il georgiano resuscita: bel gol. Poi prende botta, ma stavolta non diventa insipido. Assist strepitoso e zigzagate degne di Alberto Tomba.