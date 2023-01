GdS – Osimhen e Kvaratskhelia devastanti! Superiori anche al tandem Maradona – Careca

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita ieri dell’accoppiata Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano che coppia d’assi sono i due. Kvaratskhelia e Osimhen sono stati incontenibili, come neanche Maradona e Careca. Ma il gol raffinato dello stopper Rrahmani dimostra che la qualità è un bene comune e quello finale di Elmas che anche le alternative brillano. Il Napoli non è stato mai così vicino al suo sogno, non solo per il vantaggio grasso e perché la concorrenza arranca, ma perché ha dato una prova di maturità poderosa.