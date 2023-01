CdS – Napoli abbacinante! Demolita la Juventus ed il Corto Muso allegriano

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vittoria di ieri del Napoli contro la Juventus. Secondo il quotidiano prestazione sublime, costituita da incursioni repentine devastanti. Il Napoli è stato uno spettacolo esuberante, apprezzato dai tifosi azzurri e di tutto il calcio italiano e non solo. Abbattuto il fortino della Juve, Spalletti ha incartato il gioco di Allegri, sottoposto ad una prova di forza impossibile da superare. Il fortino imbattuto per 8 match è crollato di schianto. Ma non è così sorprendente. Spesso la buona sorte è stata determinante. Non si può sempre vincere con briciole di gioco e con gol allo scadere. Il tempo è galantuomo, il calcio pure e alla fine premia chi crea e non chi distrugge; i più generosi, ma i più furbi. Ieri per la Juve di Max è stato il giorno del giudizio. Una mattanza che certifica il fallimento di due anni di lavoro.