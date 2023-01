Zola: “Questa partita ha la stessa importanza per entrambe, del Napoli mi sorprende un aspetto”

A la Gazzetta dello Sport è stato intervistato l’ex fantasista azzurro Gianfranco Zola che ha detto la sua sulla partita di stasera tra Napoli e Juventus. Ecco quanto detto:

“Per entrambe le squadre conta non solo in termini di classifica ma anche a livello psicologico. Una vittoria cambierebbe tanto anche se non sarebbe decisiva. È soprattutto una partita da non perdere. Il Napoli ha i suoi principi di gioco e un’identità chiara: non si snaturerà. Mi aspetto una sfida equilibrata. Occhio a Lobotka e Anguissa: il centrocampo è uno dei segreti del Napoli. E a Chiesa, spacca le partite. Del Napoli mi sorprende la capacità di costruire dal basso con qualità e la facilità nell’andare a prendere gli avversari nella loro metà campo. Il Napoli sembra una squadra spagnola. Kvaratskhelia ha le caratteristiche dei trequartisti di una volta. Mi piace molto anche perché è tatticamente ordinato e diligente”.