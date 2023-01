Napoli-Juventus – Gli 11 scelti dai due mister per il big match del Maradona

Napoli-Juventus è una partita che ha sempre storia a sé, e questa sera il Napoli potrebbe allungare in classifica o la Juventus accorciare sugli azzurri. I due tecnici sanno l’importanza del match e per questo nell’11 di partenza fanno affidamento agli uomini migliori. Il mister azzurro Luciano Spalletti schiera la formazione classica, in difesa torna Rrahmani e in attacco schiera Osimhen con al suo fianco Kvaratskhelia e Politano. Il mister della Juventus Massimiliano Allegri si affida all’ex di turno Arek Milik in attacco e alle sue spalle agirà da trequartista Angel Di Maria. Sulle fasce schiera Kostic e McKennie e tra i centrali di difesa torna il brasiliano Bremer. Queste le formazioni ufficiali del big match:

Napoli (433) – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Mario Rui; Zielinski; Lobotka; Anguissa; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Juventus (352) – Szczesny; Danilo; Bremer; Alex Sandro; Kostic; Rabiot; Locatelli; Chiesa; McKennie; Di Maria; Milik