Il Napoli schianta la Juventus, le pagelle di MondoNapoli

Fantastica goleada del Napoli che annichilisce i rivali della Juventus. Il risultato finale recita 5 a 1. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli

Meret 7,5 – Sempre attento in uscita e nelle poche volte che viene chiamato in causa. Clamorosa la parata sul goffo errore di Rrahmani. Incolpevole sul rocambolesco gol di Di Maria.

Di Lorenzo 7,5 – Prestazione da leader per il capitano, ottimo sia in copertura che in impostazione. Ciliegina sulla torta l’assist per Elmas.

Kim 7,5 – Il muro coreano non lascia passare niente e nessuno, sempre in anticipo sugli avversari e rende inutili i tentativi di cross degli esterni juventini.

Rrahmani 7 – Primo tempo da incubo per il centrale kosovaro, che nel secondo tempo si rifà con un gol stupendo che dà il via alla goleada azzurra.

Mario Rui 7 – Solita prova tecnicamente perfetta del terzino portoghese, sempre pericoloso in impostazione e attento in copertura. Olivera 7 – Entra e dà gamba alla manovra azzurra, propiziando il gol del 5 a 1.

Anguissa 6,5 – Il più impacciato dei partenopei, ma dà fisico e qualità al centrocampo azzurro. Più che sufficiente la sua prova.

Zielinski 6,5 – Bravissimo come al solito a velocizzare la manovra, gli manca solo la qualità necessaria nella trequarti avversaria. Ndombele 6,5 – Ottimo ingresso del francese che come al solito sguizza con esplosività tra le linee nemiche.

Lobotka 7,5 – Solita prestazione perfetta del mediano, infermabile in progressione, perfetto in impostazione.

Kvaratskhelia 8,5 – Non esistono più parole per il georgiano, prestazione perfetta. Gol e assist a zittire le migliaia di critiche dopo due prestazioni sottotono. Lozano S.V.

Osimhen 8,5 – Straripante, dominante, sempre più capocannoniere della Serie A. Ogni cross in area è un pericolo per gli avversari, così come ogni lancio dei terzini in profondità. Raspadori S.V.

Politano 7 – Gioca solo il primo tempo, ma lo fa alla grande. Spina nel fianco sulla fascia destra. Elmas 7,5 – Entra e illumina la partita, il diamante grezzo è diventato un gioiello prezioso, l’arma in più di questo fantastico Napoli.