CdS – Questa sera tutto esaurito al Maradona! Attesi anche centinaia di tifosi dalla Georgia

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul tifo che questa sera affollerà i gradoni dello stadio Maradona. Secondo il quotidiano dai 300 di Sparta ai 200 di Tbilisi. Tutti per uno: per Kvaratskhelia. Napoli-Juve è passione, colore, un sold-out annunciato e a quanto pare anche un’attrazione turistica. Ieri, all’aeroporto di Capodichino, è atterrato un charter dalla Georgia con a bordo duecento viaggiatori che hanno acquistato i biglietti per la sfida del Maradona. A cui assisteranno indossando la maglia di Kvara. Uno spettacolo nello spettacolo che, se le stime della vigilia saranno vicine alla realtà, dovrebbe registrare il tutto esaurito, 56 mila o giù di lì. La Juve, del resto, è la rivale sportiva per eccellenza e lo scudetto un sogno lungo ormai quasi 33 anni. Quattromila, su per giù, i tifosi della Juventus annunciati al Maradona: per l’intera capienza del Settore Ospiti, insomma. L’Osservatorio non ha modificato le decisioni in merito alla trasferta, pur continuando a classificare la partita ad alto rischio. In virtù però di quanto è accaduto domenica sull’A1, e alla luce delle riunioni e delle direttive del Ministero dell’Interno, i controlli saranno decisamente più rigidi in fase di pre-filtraggio e filtraggio, così come più ingente sarà lo spiegamento delle forze di polizia e degli steward.