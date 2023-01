CdS – Politano ancora favorito su Lozano per una maglia da titolare. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul consueto dubbio di formazione per Spalletti tra Matteo Politano ed Hirving Lozano. Secondo il quotidiano Politano si conferma su Lozano, che dalla ripresa dopo la lunga sosta Mondiali, è partito sempre dalla panchina. Una scelta conservativa, dunque: Spalletti si affida alle certezze maturate lungo la prima parte di stagione, e ai giocatori che anche in allenamento, paiono più brillanti. Non una bocciatura per il messicano, che resta arma fondamentale per gli azzurri. Per quel che riguarda le altre scelte dovrebbe essere: Meret in porta; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (in vantaggio su Olivera); centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski; e tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Spalletti ha tutta la rosa a disposizione e ciò significa che il neo acquisto Bereszynski sfilerà al Maradona per la prima volta”.