Sky – Napoli-Juventus, le probabili formazioni: tre dubbi per Spalletti. Allegri pensa al duo Milik-Di Maria

Tre dubbi di formazione per Spalletti in vista della gara di domani sera, uno per ruolo. Olivera insidia Mario Rui sulla sinistra così come Elmas e Lozano se la giocano con Zielinski e Politano per due maglie da titolari, con questi ultimi favoriti. Nei bianconeri Di Maria è in vantaggio su Chiesa per dare supporto in attacco all’ex di turno Arek Milik, mentre i giovani Miretti e Fagioli sono in ballottaggio per affiancare Rabiot e Locatelli.

Le probabili formazioni secondo Sky Sport:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri