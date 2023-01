Sky – Napoli-Juve, le probabili scelte di Spalletti

Il Napoli si prepara per il big match in programma domani 13 gennaio alle 20:45. Allo stadio Maradona arriva la Juve di Max Allegri. Per la squadra di Spalletti sarà una partita molto importante, prima contro seconda in classifica.

In vista della sfida l’allenatore azzurro schiererà il consueto 4-3-3. In porta il solito Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui a per la linea difensiva. A centrocampo spazio a Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Questa la probabile formazione secondo Sky Sport:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.