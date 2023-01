Programmazione 18ª giornata: dove poter vedere Napoli-Juventus

Primo big match casalingo per il Napoli di Spalletti in questo campionato. Fino ad ora tutte le prime sette della classifica (al di fuori dei bianconeri) gli azzurri le hanno sempre affrontate in trasferta.

Di seguito la programmazione televisiva del turno:

Napoli-Juventus: venerdì 13 gennaio ore 20:45 DAZN

Cremonese-Monza: sabato 14 gennaio ore 15 DAZN

Lecce-Milan: sabato 14 gennaio ore 18 DAZN

Inter-Verona: sabato 14 gennaio ore 20:45 DAZN/SKY

Sassuolo-Lazio: domenica 15 gennaio ore 12:30 DAZN/SKY

Torino-Spezia: domenica 15 gennaio ore 15 DAZN

Udinese-Bologna: domenica 15 gennaio ore 15 DAZN

Atalanta-Salernitana: domenica 15 gennaio ore 18 DAZN

Roma-Fiorentina: domenica 15 gennaio ore 20:45 DAZN

Empoli-Sampdoria: lunedì 16 gennaio ore 20:45 DAZN/SKY