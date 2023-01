Tuttosport – Affare Ounahi: trovato l’accordo con l’entourage, cifre e dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione di mercato Azzedine Ounahi.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che la società partenopea abbia trovato l’accordo definitivo con l’entourage del marocchino per il suo trasferimento in maglia azzurra.

Il club di De Laurentiis ha inoltrato all’Angers una proposta da 15mln di euro più bonus, arrivando a un totale di circa 20mln. Nel caso in cui non dovessero arrivare offerte migliori da parte della concorrenza (Leicester e Leeds), il centrocampista verrà acquistato a gennaio. Ma resterà in prestito alla squadra francese fino a fine stagione, dato che non c’è uno slot libero da extracomunitario.