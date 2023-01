E’ appena terminata la sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino, dove i granata – nonostante l’uomo in meno (espulso Djidji) – si sono qualificati ai quarti di finale, ai tempi supplementari per 1-0 con la rete di Adopo. Tale risultato fa sorridere il Napoli poichè i rossoneri sarebbero potuti essere una papabile avversaria degli azzurri in semifinale di coppa, trovandosi sulla stessa parte del tabellone delle fasi finali.