CdS: Napoli-Juventus, scelto l’arbitro che dirigerà il big match

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Gianluca Rocchi abbia scelto chi sarà l’arbitro che dirigerà il big match tra Napoli e Juventus.

Si tratta di Daniele Doveri.

Per il direttore tecnico sarà la terza partita tra azzurri e bianconeri diretta in carriera. Le due gare precedenti risalgono una al 17 giugno 2020, ovvero la finale di Coppa Italia all’Olimpico vinta dalla squadra di De Laurentiis; l’altra al 13 febbraio 2021, terminata 1-0 per il gruppo partenopeo (rigore di Insigne).