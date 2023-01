Scontri tra ultras, la decisione della Giustizia sportiva in vista di Napoli-Roma. Le ultime

Gli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma avvenuti la scorsa domenica sull’autostrada A1 avranno delle conseguenze. In vista del match Napoli-Roma la Giustizia Sportiva prenderà dei provvedimenti. Non ci sarà il rischio di porte chiuse al Maradona, ma quasi con certezza il divieto di trasferta.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, tra le conseguenze non ci sarà la chiusura parziale o totale degli stadi di Napoli e Roma. Niente porte chiuse per le partite in casa, il discorso è diverso per le trasferte. Ministero degli Interni e CASMS potrebbero decidere di chiudere il settore ospiti delle rispettive tifoserie. In particolare, per i tifosi della Roma quasi certa la chiusura del settore ospiti del Maradona in occasione della gara del 29 gennaio tra azzurri e giallorossi.