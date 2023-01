Gazzetta – Osimhen scala gerarchie in Europa: attualmente è secondo solo ad Haaland

Victor Osimhen sta scalando gerarchie tra i colleghi attaccanti di tutta Europa.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il talento nigeriano potrebbe essere a tutti gli effetti secondo solo al norvegese Haaland tra le punte più forti e prolifiche di questo inizio di stagione. Se paragonato con il serbo Vlahovic, attualmente infortunato, i numeri mostrano un miglioramento netto che porterebbe qualsiasi club a scegliere lui piuttosto che l’attaccante bianconero: i progressi dell’ex Lille sono evidente sotto la gestione Spalletti, in questi due anni ha imparato ad essere utile per i compagni e ad aiutare la squadra distaccandosi dalla sua area di intervento e di operazione. La fame di vittorie e la grande caparbietà di questi mesi gli permetteranno di crescere ancora di più e di essere in grado di determinare partite e risultati del suo Napoli.