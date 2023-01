Dopo la sostituzione arrivata al termine del primo tempo, tutti i tifosi del Napoli hanno temuto il peggio per Kim Min-Jae! Spalletti, nel post-partita, ha rassicurato tutti sulle condizioni del coreano. Il tecnico toscano, infatti, ha ammesso che la sostituzione con Rrahmani è arrivata solo a scopo precauzionale per via di un indurimento muscolare. Nella giornata di oggi, è arrivato il report ufficiale della SSC Napoli da Castel Volturno e non è stata fatta alcuna menzione in merito al possibile infortunio dell’ex Fenerbache. Allarme che sembra rientrato dunque, di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club partenopeo:

“Dopo il successo di Marassi, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona venerdì alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio contro la Samp, hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 3 svolgendo attivazione, lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto“.