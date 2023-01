Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista per la presentazione del documentario di Sara Gama in cui ha parlato anche degli scontri tra ultras di Napoli e Roma avvenuti ieri pomeriggio. Queste le sue parole: “I responsabili degli scontri dovranno pagare! Ci sono delle norme vigenti ben specifiche e non esiste che gli autori di un simile spettacolo restino impuniti. Episodi del genere provocano un danno all’intera comunità, oltre ai numerosi feriti registrati.

Abbiamo constatato che simili scontri da far west avvengono fuori dagli impianti sportivi. I violenti appuntamenti non sono più ammessi ed è vergognoso che le istituzioni permettono tutto ciò. C’è bisogno di maggiore collaborazione tra le parti, uno stretto rapporto tra le istituzioni è la chiave per limitare gli accaduti. Questi individui non hanno nulla a che fare col mondo dello sport e non fanno altro che rovinare la reputazione di un’intera comunità“.