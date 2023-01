SSC Napoli – Comunicato ufficiale della società: ripudio totale degli scontri sulla A1

Il Napoli, tramite comunicato ufficiale dal proprio sito ufficiale, ha manifestato la propria riprovazione per gli avvenimenti accaduti sulla A1.

Come si evince dalla nota del club partenopeo, spetterebbe ora allo Stato chiarire la vicenda con una dura presa di posizione su quanto accaduto. Ecco quanto emerge dalla SSC Napoli, che ha richiesto apertamente l’intervento di Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno: “Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è successo ieri sull’autostrada A1, anche persone che tra l’altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico. L’Inghilterra negli anni ’80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci. Auspichiamo che il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali. Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti. Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l’Italia e frequentare gli stadi“.