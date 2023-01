Nel Napoli è un giocatore impattante Victor Osimhen, un giocatore in grado di fare la differenza e di trascinare non solo il reparto offensivo, ma tutta la squadra.

In questo momento Osimhen determina il campionato, è il capocannoniere ed inizia ad essere ambito dalle grandissime squadre europee: ma quanto vale Osimhen?

L’esperto Gianluca Di Marzio ha provato a rispondere a questa domanda in questo modo:

“Mah, considerando che il Napoli lo ha pagato 70 milioni, credo che lo valuti con una cifra superiore ai 100 milioni. Ad esempio, a 100 milioni il Napoli non si siederebbe al tavolo della trattativa”.

Fonte: Sky Sport.