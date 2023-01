Sampdoria-Napoli: l’assist di Mario Rui conquista i quotidiani, le pagelle

Colleziona un altro assist e arriva a quota 6 in 13 partite giocate, gli stessi dell’intera passata stagione. Mario Rui è tra i protagonisti indiscussi della squadra di Spalletti.

Queste le pagelle dei quotidiani:

6,5 per La Gazzetta dello Sport. La pennellata di sinistro per Osimhen è una “griffe importante”. Lottatore vero e valore aggiunto del gruppo azzurro.

7 per Il Mattino e Corriere dello Sport. Non soffre la concorrenza di Olivera, anzi è diventata uno stimolo. Prestazione di livello assoluto e autore di un pallone precisissimo con il quale innesca Victor per il gol del vantaggio.