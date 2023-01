Dopo gli scontri di ieri in Autostrada tra tifosi del Napoli e tifosi della Roma, che sono avvenuti in Toscana, e hanno causato disagi anche alla circolazione, oggi qualche quotidiano ha ipotizzato che possa esserci qualche limitazione nell’accesso allo stadio dei tifosi.

E ciò potrebbe riguardare anche la sfida di venerdì tra Napoli e Juventus: come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, per bocca del suo direttore Walter De Maggio, il Viminale sta riflettendo sulla possibilità che possa vietare la trasferta ai tifosi della Juve di venerdì, e c’è la possibilità che siano vietati tante trasferte in stagione per i tifosi di Napoli e Roma.

Senza dimenticare che mercoledì, dopo questi scontri vergognosi, l’Osservatorio Nazionale per la sicurezza pubblica si riunirà e potrebbe decidere misure più stringenti per poter permettere ai tifosi ospiti di andare in trasferta(dunque, potrebbe non bastare più la fidelity card).

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.