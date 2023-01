Gazzetta – Scontri sull’A1, quanta paura: arriva la testimonianza

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni di una testimone presente sull’A1 durante gli scontri avvenuti tra gli ultras del Napoli e della Roma.

Questo quanto riferito dalla donna: “I tifosi sono scesi dalle macchine, erano in mezzo all’autostrada, tutti incappucciati e vestiti di scuro. Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l’area di servizio. Siamo riusciti a superarli e siamo scappati. Io e mio marito stavamo tornando dalla settimana bianca, in macchina c’erano anche i nostri figli, due bambini piccoli. Avevamo paura che ci arrivasse qualcosa addosso e siamo andati via il più velocemente possibile”.