Verso Samp-Napoli, Spalletti annuncia tre-quattro cambi di formazione: i possibili undici

Il Napoli fa visita alla Samp questo pomeriggio alle 18. Al Ferraris l’occasione di voltare pagina immediatamente dopo la prima sconfitta stagionale arrivata con l’Inter; per farlo l’allenatore toscano si affida ad un turnover studiato, come aveva fatto prima della pausa Mondiale, così da permettere ai meno lucidi della prova di San Siro di tirare il fiato. Di seguito le possibili scelte di Spalletti secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli riproporrà la legge del turn-over mirato, Spalletti ha annunciato tre-quattro cambi di formazione. In difesa Juan Jesus sembra pronto a sostituire Rrahmani, secondo gli indizi giunti in conferenza stampa: ‘Sono contento del suo rientro, è una riflessione che stiamo facendo…’. Mario Rui prenota la fascia sinistra, a centrocampo la rivoluzione più ampia, scalpitano Ndombele ed Elmas per far rifiatare Anguissa e Zielinski. Non dovrebbe tirare il fiato Kvaratskhelia, che però è insidiato da Raspadori, che può essere una soluzione anche come mezzala. Spalletti riflette sulle scelte, a Genova vuole rivedere il Napoli brillante e autorevole che si è smarrito a Milano”.