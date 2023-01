Stankovic: “Un nostro top fuori, ogni partita è una finale”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, in conferenza stampa pre-Sampdoria-Napoli, ha fatto il punto degli infortunati:

“Ritorna Djuricic dalla squalifica, Colley è ancora fuori per via di un attacco forte di influenza. Amione è squalificato ma non ci piangiamo addosso. Abbiamo le nostre forze, dobbiamo essere concentrati e vediamo che ci porta la partita. Si gioca ogni tre-quattro giorni ma all’inizio di questo mini-campionato c’è che ogni partita è una finale e la prepariamo come se fosse l’ultima. Pensiamo dopo agli impegni che verranno”.