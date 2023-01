Stankovic in conferenza stampa:”Non ho nulla da rimproverare alla squadra. Zanoli…”

L’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic, si è espresso così nella conferenza stampa post partita dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli:

Cosa pensa delle decisioni arbitrali di stasera?

“Non so se il primo c’era o non c’era, sicuramente Murru doveva appoggiarsi da qualche parte. Se l’arbitro è andato al VAR e ha deciso così avrà i suoi motivi. L’espulsione penso ci possa stare, non so se però avevamo uomini in area. Sono episodi, archiviamo questa serata emozionante e orgogliosa dei miei ragazzi“.

Cosa ha detto ai suoi al rientro negli spogliatoi?

“Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, oggi dovevamo uscire solo a testa alta. Hanno dato tutto e non è bastato. Abbiamo avuto una buona occasione con Lammers, ma in partite così non è possibile avere dieci occasioni. Ho dovuto anche fare i conti con dei dolorini dei ragazzi, tra chi non è al meglio e chi è rientrato dai Mondiali“.

Serata speciale, cos’ha provato in quei momenti di commemorazione?

“Sono tornato dentro gli spogliatoi nel riscaldamento perchè era troppo per me, spero solo che abbiamo onorato questa serata per due grandi uomini come Sinisa e Luca. Abbiamo perso tanto, amici e fratelli. Per me è stata una bella botta emozionante, volevo uscire dal campo vittorioso. Esco però con dei bei ricordi della curva che ha cantato per loro“.

Che idea si è fatto di Zanoli, che ha esordito oggi proprio contro il suo ex Napoli?

“Ho lavorato con lui poco per preparare il Napoli, ma posso dire che è molto talentuoso. Va gestita la sua proiezione offensiva, ma potrà darci una mano per le prossime partite”.