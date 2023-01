Come si evince dai canali social della Sampdoria, i blucerchiati indosseranno oggi una maglia speciale per ricordare Vialli e Mihajlovic. All’interno del colletto ci sarà infatti una dedica ai due ex giocatori scomparsi recentemente. Nel riscaldamento, i giocatori blucerchiati scenderanno in campo con una maglia con il numero 9 e la scritta Vialli.