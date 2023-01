Gazzetta invita il Napoli a rialzarsi: “Caccia ai leader di Spalletti per non cominciare una mini-crisi”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola invita immediatamente il Napoli di Spalletti a rialzare la testa dopo la sconfitta con l’Inter: “Tocca ai leader rialzare il Napoli e far sì che quella di Milano con l’Inter sia solo una parentesi e non l’inizio di una crisi“, si legge sul quotidiano milanese nel giorno di Sampdoria-Napoli, che poi puntualizza:

“Perché Spalletti è il primo a non essere contento della prestazione timida di San Siro. Perché al di là di giocate che non ti riescono e una forma che non può essere al top al 4 gennaio, con cinque mesi di partite davanti, contano l’atteggiamento e il modo di stare in campo. La reazione alla difficoltà, il fuoco che dovrebbe ardere dentro a Milano non si è proprio visto… Il tecnico dice di avere tanti leader in squadra, ma l’impressione è che finora il leader vero della capolista non si sia visto e appena il gioco sia venuto un po’ meno, con una condizione non ottimale le, la situazione si complica molto”.