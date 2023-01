Elmas nel post partita:”Darò tutto per questa maglia, anche in porta. L’esultanza…”

Eljif Elmas, autore del 2-0 contro la Sampdoria, si è espresso così in conferenza stampa:

«Dopo una partita difficile come quella con l’Inter era importante venire qui a fare bene. Contro la Sampdoria era difficile: questi tre punti sono importanti. Siamo arrivati qui come un gruppo ed una famiglia ed abbiamo lottato su tutti i palloni. I rigori li tira chi se la sente, non c’è un rigorista fisso: l’importante è fare gol e vincere questa partita. Ero sicuro di segnarlo, ed è stato il mio primo rigore da professionista. L’esultanza ? La faccio sempre con Simeone, scherziamo molto».

Ha continuato poi, parlando del suo continuo cambio ruolo:

«Da mezzala il mister mi chiede le solite cose che chiede anche a Zielinski. Io do sempre tutto, a prescindere dal

ruolo. Il mister può mettermi dove vuole. Anche se mi mette in porta non ci sono problemi, darò sempre tutto per questa squadra».