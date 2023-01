Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del primo tempo tra Sampdoria e Napoli, terminato 1-0 per gli azzurri e con i blucerchiati in 10 uomini a causa dell’espulsione di Rincon. Queste le sue dichiarazioni: “Il mister ci ha chiesto di ritornare a fare le cose che sappiamo fare bene. Dobbiamo fare subito il secondo goal per chiudere questa partita”.