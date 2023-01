CorrSport – Napoli, all-in su Ounahi per l’estate: pronta l’offerta all’Angers

E’ Azzedine Ounahi, tra i top centrocampisti messisi in mostra nella rassegna Mondiale in Qatar, il primo nome in lista per il centrocampo del Napoli. La rivelazione del Marocco, in forza all’Angers, è cercato da mezza Europa, ma il club azzurro cerca di mettersi subito in pole, anticipando le concorrenti. Le ultime sull’interessamento del Napoli arrivano da Il Corriere dello Sport:

“Il Napoli è disposto ad arrivare a massimo 20 milioni, 15 di parte fissa e 5 di bonus, lasciando sei mesi in prestito il ragazzo ai francesi, considerando che troverebbe comunque poco spazio nella mediana attuale degli azzurri, dai meccanismi già ben oleati. L’Angers chiede 25 milioni, sperando di scatenare un’asta, considerando anche l’interesse di Leicester e Marsiglia in Europa…”.