Tuttosport – Spalletti pronto a cambiare due uomini per Genova! Dentro Elmas e Raspadori

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domani contro la Sampdoria. Secondo il quotidiano Spalletti da domani farà una valutazione attenta su quelli che sono gli elementi apparsi più in forma rispetto al resto del gruppo. Due di questi sono Elmas e Raspadori, entrambi candidati ad un posto da titolare nella trasferta di Genova che è diventata all’ improvviso sfida delicata. E’ molto probabile che il macedone scansi Zielinski, apparso in ritardo atletico. Per l’ ex Sassuolo invece è prenotata la corsia di sinistra, quella dove Kvaratskhelia mercoledì ha sofferto le marcature degli interisti, anche a causa di una condizione non eccellente. Per dare sprint ed agilità sulle corsie, il tecnico azzurro sta preparando il rilancio di Mario Rui per Olivera e di Lozano per sostituire Politano.