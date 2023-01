Sky – Bereszynski in arrivo a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Le ultime

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattative per Bartosz Bereszynski al Napoli. Secondo l’emittente televisiva il terzino polacco oggi ha lasciato Genova, pronto a dire arrivederci alla Sampdoria e volare per i prossimi sei mesi a Napoli. L’ operazione tra i due club è totalmente chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro in favore della società partenopea. Percorso inverso invece per il giovane Zanoli, che a breve dovrebbe essere un nuovo giocatore doriano.