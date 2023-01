Repubblica – Kvaratskhelia a rischio panchina contro la Samp, le ultime

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo su Khvicha Kvaratskhelia.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante georgiano sia a rischio panchina in vista della sfida contro la Sampdoria (domani ore 18:00, stadio Luigi Ferraris).

Al suo posto, Spalletti potrebbe optare per Raspadori e questa non sarebbe l’unica novità tra gli undici titolari che scenderanno in campo.

Si parla, infatti, di un cambio modulo, ovvero il 4-2-3-1, con Juan Jesus, Mario Rui, Elmas e Ndombele che reclamano spazio.