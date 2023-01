Report – Il Napoli si prepara al match con la Sampdoria. Primo allenamento azzurro per Bereszynski

Il Napoli si prepara per la sfida di domani 8 gennaio al Ferraris contro la Sampdoria. Gli azzurri di mister Spalletti vogliono riprendersi dopo la sconfitta di Milano e vogliono provare ad allungare di nuovo sulle inseguitrici che hanno diminuito lo svantaggio. Il gruppo squadra ha svolto esercitazione sui calci piazzati e c’è stata anche una partita a tutto campo. Nell’allenamento odierno Bartosz Bereszynski ha svolto la sua prima esercitazione in maglia azzurra per il match contro la sua ex squadra di domani. Questo il report del club azzurro: “Seduta di allenamento per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma a Marassi domani alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione ed esercitazione su calci piazzati la squadra ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto. Bereszynski in seguito alle visite effettuate dallo staff medico presso la Clinica Pineta Grande ha svolto l’intera seduta con la squadra“.