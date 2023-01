L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro la Sampdoria. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti non ha ancora digerito il ko con l’Inter e potrebbe rivoluzionare il suo Napoli. Il tecnico infatti potrebbe abbandonare il 4-3-3, almeno temporaneamente, per il 4-2-3-1. Domani contro la Sampdoria, Spalletti potrebbe rimescolare le carte con Raspadori sottopunta e con Kvaratskhelia, non particolarmente brillante contro i nerazzurri, in panchina.