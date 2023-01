GdS – Spalletti sta tentando di stimolare la squadra a reagire dopo la sconfitta di Milano

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione mentale del Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter. Secondo il quotidiano avendo tutti i giocatori a disposizione, per Luciano Spalletti diventa un rebus stimolante. Perché nello spogliatoio di San Siro e il giorno dopo a Castel Volturno, il tecnico ha toccato le corde dell’orgoglio per avere una reazione già domenica. Tra l’altro c’è anche l’esigenza di dividere il minutaggio nella maniera più equa visto che solo in questo mese sono in programma cinque partite nei prossimi ventidue giorni. Il Napoli deve riprendere a correre e vincere.