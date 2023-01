GdS – Non ancora definito il ritorno di Nikita Contini! Questo il motivo

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa che riguarda Nikita Contini. Secondo il quotidiano si è conclusa l’operazione che quest’oggi porterà Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria. Bloccata però la terza operazione, quella del portiere Nikita Contini, il cui cartellino è di proprietà del Napoli. La Sampdoria ha bisogno di tempo per trovare un’alternativa come secondo. Mentre gli azzurri vogliono capire le intenzioni di Salvatore Sirigu, perché se l’esperto sardo partirà il rientro di Contini diventa non più differibile.