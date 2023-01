Gazzetta: Verso Samp-Napoli, le probabili scelte di Spalletti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla partita di domani (ore 18:00) tra Sampdoria e Napoli.

Il quotidiano pone l’accento sulla probabile formazione che Spalletti schiererà in campo.

Possibile 4-2-3-1, con Kvaratskhelia e Zielinski out. Al loro posto Elmas e Raspadori. In difesa, tre son i ballottaggi che il tecnico toscano dovrà risolvere: sulla fascia sinistra Mario Rui sembrerebbe in vantaggio su Olivera, così come Rrahmani su Juan Jesus. A centrocampo si giocano la titolarità Anguissa e Ndombele.