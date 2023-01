CdS – Il Napoli è pronto al doppio colpo dal Bari, battuta la concorrenza per Caprile e Cheddira

Il Napoli è tornato in campo nei giorni scorsi, e al momento non ci sono necessità di migliorare la rosa sul mercato. Ma il Ds Giuntoli è sempre al lavoro per il futuro della squadra azzurra e per portare a Napoli nuovi calciatori. Due nomi che interessano molto agli azzurri sono Elia Caprile e Walid Cheddira, entrambi di proprietà del Bari della famiglia De Laurentiis. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nonostante le tante squadra interessate ai due sono gli azzurri ad essere vicini ad acquistare i due. Il Napoli ha battuto la concorrenza di vari club europei, per il portiere il Benfica, mentre per il marocchino alcuni club italiani. Cheddira sarà acquistato dagli azzurri nel mercato di gennaio e rimarrà in presitito fino a giugno ai galletti, mentre per l’estremo difensore l’accordo definitivo arriverà a giugno. Le operazioni sono ormai vicine alla conclusione e il Napoli è pronto a chiudere l’accordo con i pugliesi.