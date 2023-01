Report allenamento odierno – Il Napoli prepara la sfida con la Sampdoria con sedute tattiche specifiche e sulle accelerazioni

Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta rimediata a San Siro per mano dell’Inter con gol di Edin Dzeko. Gli azzurri domenica devono sfidare la Sampdoria al Ferraris per riprendere la marcia interrotta bruscamente dopo la sosta. La squadra di Luciano Spalletti stamattina si è allenata e divisa in due gruppi ha svolto delle sedute tattiche specifiche e un lavoro sulle accelerazioni. Questo il report della Ssc Napoli: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma a Marassi domenica alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e tonificazione in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo 3 dove si è divisa in due gruppi. Ciascun gruppo, in maniera alternata, ha svolto seduta tecnico tattica specifica. Si è seguito lavoro finalizzato alla accelerazione. Chiusura con serie di partitine 8 contro 8 a campo ridotto“.