Raspadori a KKN: “La notizia della morte di Vialli è stata tremenda. Dobbiamo lavorare per tornare ad essere quelli di sempre”

L’attaccante del Napoli e della Nazionale Giacomo Raspadori ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la partita con l’Inter. L’ex Sassuolo ha inoltre parlato con grande dispiacere della scomparsa di Gianluca Vialli, morto stamattina all’età di 58 anni a Londra. Queste le sue parole ai microfoni della radio ufficiale: “La notizia della morte di Vialli è stata tremenda per chi ha avuto come me la fortuna di conoscerlo. Lui è una di quelle persone che ti entrano dentro e subito ti fanno sentire importanti. Ci ha insegnato a goderci ogni singolo momento. Quando ho conosciuto Gianluca era già malato, ma ci ha sempre trasmesso grandissima energia. Sin dai primi allenamenti con l’Italia a noi attaccanti ha cercato di dare consigli e e ci ha fatto vedere alcuni movimenti in area quando fisicamente stava meglio. Ha sempre provato a darci dei piccoli segreti sia calcistici che umani, mi ha aiutato tanto. La sosta può averci fatto perdere brillantezza, dobbiamo lavorare per tornare a fare il Napoli. Adesso inizia un nuovo campionato e siamo consapevoli di quello che possiamo fare, grazie a quella mentalità ed entusiasmo che ci siamo creati. Nella sconfitta con l’Inter è mancata la qualità da Napoli che abbiamo avuto per tanto tempo. Dobbiamo ripartire subito, e la reazione dopo un risultato negativo è la identica a quella dopo un risultato positivo. Non bisogna mai adagiarsi o buttarsi giù e perdere convinzione. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo ogni giorno per ritrovare sia la condizione che l’entusiasmo. Capisco l’amarezza per la sconfitta, abbiamo voglia di reagire dopo la sconfitta già contro la Sampdoria. Dobbiamo concentrarci sulle cose che sappiamo fare e dobbiamo mettere in campo il nostro Napoli e fare risultato. Il ruolo di mezzala posso ricoprirlo, ho dimostrato di poterlo fare. Sono sempre molto disponibile e faccio di tutto per mettermi al servizio della squadra. Nelle zone centrali riesco ad esprimermi al meglio, sto cercando di rubare qualcosa ai miei compagni così da essere sempre a disposizione. Dopo l’Inter nello spogliatoio si respirava voglia di riscatto, è solo una partita ed è un nuovo inizio dopo una lunga sosta, è iniziato un nuovo campionato e vogliamo mettere in campo il miglior Napoli possibile”.

Poi un commento su Napoli, sulla partita di marzo con l’Inghilterra al Maradona e anche un messaggio a De Zerbi, suo ex allenatore: “Per chi non è abituato a vedere il mare ogni giorno Napoli è qualcosa di pazzesco, sembra non essere mai arrivato l’inverno. Ci sono buoni propositi per il 2023. Mando un grande saluto a De Zerbi, stato lui a lanciarmi nel mondo dei grandi che è la Serie A. Ha sempre creduto in me, e anche se non avevo tanto minutaggio mi ha insegnato tanto con stima e fiducia, mi ha dato occasioni fondamentali. Mi ha trasmesso tanto, a lui sarò sempre molto legato. Io sarò di casa per la partita con la Nazionale contro l’Inghilterra, mi aspetto una grande atmosfera. Spero che il 2023 possa essere un grande anno per il Napoli, ogni partita deve essere una finale e sarà una partita decisiva, così come gli allenamenti. Questa è la strada giusta e la giusta mentalità”.