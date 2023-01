A pochi giorni dalle tragiche scomparse come Mihajlovic e Pelé, oggi il calcio piange un altro grande campione. Dopo una lunga lotta contro il tumore al pancreas, Gianluca Vialli è morto stamattina a 58 anni. L’ex storico calciatore aveva da poco lasciato lo staff di Roberto Mancini in nazionale per andare a curarsi a Londra.