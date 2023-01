Il Cagliari ci prova per Sirigu, il portiere è tentato: la sua risposta

Salvatore Sirigu, non sta trovando lo spazio che vorrebbe a Napoli. Dopo l’esplosione definitiva di Alex Meret, Sirigu non può fare altro che guardare le partite della panchina. Nonostante le sue doti da leader facciano comodo al Napoli, il portiere si sta guardando intorno, con la speranza di poter approdare in un nuovo club.

Come svela il Corriere dello Sport, il Cagliari ha fatto un tentativo per Salvatore Sirigu. Il portiere, sardo di origine, non ha rifiutato, e si è preso dei giorni per pensarci. Per lui, sarebbe l’occasione perfetta per giocarsi il posto da titolare. Intanto il Napoli è pronto a richiamare Contini dal prestito alla Sampdoria per coprire l’eventuale buco.