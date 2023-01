GdS – Novità per Sampdoria Napoli: Kvaratskhelia in panchina, Raspadori titolare

A pochi giorni dalla prima sconfitta in campionato contro l’Inter, il Napoli deve tornare in campo contro la Sampdoria. In vista del match, che per i napoletani sa quasi di finale, Luciano Spalletti sta pensando di cambiare qualcosa nel suo scacchiere. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il più quotato per avere una chance da titolare è Giacomo Raspadori. L’attaccante italiano ha dimostrato di essere in forma già nelle amichevoli invernali, e vuole una chance in campionato.

Inoltre, anche Elmas e Ndombele scalpitano per un’occasione da titolari, dopo il buon ingresso nella partita con l’Inter. Con tutti questi grattacapi, Spalletti sta pensando a una soluzione. Un’opzione, sembra essere la relegazione in panchina di Kvaratskhelia. La stella georgiana non ha ancora trovato la forma perfetta, e entrando a gara in corso potrebbe spaccare la partita.