Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha pubblicato un post su Twitter per salutare un’ultima volta Gianluca Vialli.

Ecco quanto dichiarato: “Un male terribile si porta via un uomo fantastico come Gianluca Vialli. Nel suo ricordo facciamo ogni sforzo per sostenere la ricerca contro i tumori. Ciao Gianluca, grande campione”.