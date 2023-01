Sky – Triplo affare Napoli-Samp: c’è la data della chiusura!

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’affare Bereszynski. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli vuole completare subito l’affare prima della prossima sfida di campionato. Lo stesso giocatore voleva salutare i tifosi dopo la vittoria sul Sassuolo e non ha indossato la fascia di capitano, nonostante toccasse a lui. L’affare è ormai fatto: va soltanto risolta qualche problematica d’accordo totale; si parla però, di cifre molto basse. Non ci sono strategie di campo per la prossima gara, siamo vicini all’ufficialità!”